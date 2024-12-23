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Давидов Сергий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Давидов Сергий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
823-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.02.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
08.02.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Давидов Михаил Сергеевич
Отец - Давидов Сергий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Давидова Пульхерия Степановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Верховцева Анастасия Михайловна, ? (с. Алексеевка, Алексеевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Русанов Василий Тимофеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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