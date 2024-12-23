Сараева Пераскева Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараева Пераскева Мироновна

Сараева Пераскева Мироновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараева Пераскева Мироновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
821-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.01.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
26.01.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Горбунова Анна Михайловна
Отец - Горбунов Михаил Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Татьяна Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Куринов Павел Яковлевич, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Пераскева Мироновна, жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.