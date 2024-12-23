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Сараева Анисья Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараева Анисья Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
820-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
21.01.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Сергеев Тимофей Андреевич
Отец - Сергеев Андрей Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сергеева Анна Петровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинников Степан Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Анисья Петровна, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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