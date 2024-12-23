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Сараев Илья Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараев Илья Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
819-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.01.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.01.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Сараев Петр Ильич
Отец - Сараев Илья Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Елизавета Стефановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Анна Сергеевна, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеев (Кузнецов) Андрей Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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