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Зотова Анастасия Иустиновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Зотова Анастасия Иустиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
815-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.01.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
13.01.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Ичаев Павел Константинович
Отец - Ичаев Константин Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Ичаева Мария Спиридоновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлов Илия Иоакимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Зотова Анастасия Иустиновна, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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