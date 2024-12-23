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Овчинников Александр Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Александр Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
811-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.01.1910
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.01.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Овчинникова Мария Александровна
Отец - Овчинников Александр Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Овчинникова Марфа Стефановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлов Фокий Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинникова Анна Андреевна, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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