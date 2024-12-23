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Тарасова Евдокия Стефановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Тарасова Евдокия Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
806-р
Роль персоны
Мать
Дата события
31.12.1909
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
01.01.1910
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Тарасова Мария Симоновна
Отец - Тарасов Симеон Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Тарасова Евдокия Стефановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Борисова Параскева Стефановна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Александр Максимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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