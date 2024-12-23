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Михайлова Ксения Филипповна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Михайлова Ксения Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
805-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.12.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
20.12.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Михайлов Феодор Васильевич
Отец - Михайлов Василий Филиппович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Михайлова Олимпиада Семеновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузнецов Косьма Федорович, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Ксения Филипповна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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