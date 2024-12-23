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Горбунова Феодосия Кононовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунова Феодосия Кононовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
804-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.12.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
16.12.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 жен
Урожд. - Горбунова Евгения Николаевна
Отец - Горбунов Николай Гурьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Феодосия Кононовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякин Тимофей Кононович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинникова Елена Назаровна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: повт . 3.10.1967
Примечание / Дополнительно
повт . 3.10.1967
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