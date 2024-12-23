Горбунов Николай Гурьевич
Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Горбунов Николай Гурьевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 804-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 15.12.1911
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 16.12.1911
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 67 жен
Урожд. - Горбунова Евгения Николаевна
Отец - Горбунов Николай Гурьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Феодосия Кононовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякин Тимофей Кононович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинникова Елена Назаровна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: повт . 3.10.1967
- Примечание / Дополнительно
- повт . 3.10.1967
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