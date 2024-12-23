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Белгородова Акилина Спиридоновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Белгородова Акилина Спиридоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
802-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.12.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
16.12.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Иванова Анастасия Яковлевна
Отец - Иванов Яков Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Иванова Ирина Спиридоновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Белгородова Акилина Спиридоновна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Василий Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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