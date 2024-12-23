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Овчинникова Анисья Леонтьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинникова Анисья Леонтьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
800-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.12.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
02.12.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 муж
Урожд. - Овчинников Николай Данилович
Отец - Овчинников Даниил Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Овчинникова Анисья Леонтьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Василий Исидорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинникова Евдокия Емельяновна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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