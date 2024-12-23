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Бугрова Ирина Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Бугрова Ирина Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
798-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.11.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.11.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 жен
Урожд. - Горбунова Мария Леонтьевна
Отец - Горбунов Леонтий Александрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Надежда Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бугрова Ирина Афанасьевна, крестьянская девица (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Феодор Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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