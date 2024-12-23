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Вергизова Наталья Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Наталья Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
796-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.11.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
20.11.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 муж
Урожд. - Вергизов Михаил Михайлович
Отец - Вергизов Михаил Алексеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Пераскева Филипповна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Наталья Алексеевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ефимов Яков Филипович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: выдано свидетельство о рождении, вторично выдано 30.01.1931
Примечание / Дополнительно
выдано свидетельство о рождении, вторично выдано 30.01.1931
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