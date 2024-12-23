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Горлова Ольга Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горлова Ольга Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
792-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.11.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
08.11.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Дубровина Анна Ивановна
Отец - Дубровин Иван Никифорович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Дубровина Агапия Григорьевна (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлова Ольга Григорьевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Павел Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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