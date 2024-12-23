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Аксанов Егор Иларионович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Аксанов Егор Иларионович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
789-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.11.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.11.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Аксанов Михаил Егорович
Отец - Аксанов Егор Иларионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Аксанова Стефанида Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Аксанов Трифон Иларионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякина Варвара Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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