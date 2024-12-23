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Кузьмина Анастасия Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кузьмина Анастасия Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
782-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.10.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
27.10.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Кузьмина Анастасия Петровна
Отец - Кузьмин Петр Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Кузьмина Пераскева Филипповна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Мария Александровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлов Михаил Филиппович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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