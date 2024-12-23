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Рязаева Варвара Наумовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Рязаева Варвара Наумовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
781-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.10.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
19.10.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Рязаев Андрей Варфоломеевич
Отец - Рязаев Варфоломей Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Рязаева Варвара Наумовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Богатырев Михаил Васильевич, мещанин (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Шиманова Надежда Павловна, мещанская жена (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
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