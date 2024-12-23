Родионов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Александр Иванович

Родионов Александр Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Родионов Александр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
780-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.10.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
13.10.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 муж
Урожд. - Горлов Георгий Ильич
Отец - Горлов Илья Акимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горлова Надежда Тимофеевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Георгиевская Мария Димитриевна, дочь местного священника, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Родионов Александр Иванович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.