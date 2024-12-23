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Вергизов Дмитрий Гаврилович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Дмитрий Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
778-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.10.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
08.10.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Вергизова Пелагея Дмитриевна
Отец - Вергизов Дмитрий Гаврилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Екатерина Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Елена Гавриловна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеев Иван Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: выдано 15.3.1858
Примечание / Дополнительно
выдано 15.3.1858
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