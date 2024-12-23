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Михайлова Пелагея Степановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Михайлова Пелагея Степановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
777-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
04.10.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Михайлова Иустиния Зиновьевна
Отец - Михайлов Зиновий Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Михайлова Евдокия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлов Евдоким Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Пелагея Степановна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: выдано 10.? 1932 №50
Примечание / Дополнительно
выдано 10.? 1932 №50
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