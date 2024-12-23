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Вергизова Анна Анисимовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Анна Анисимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
776-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.09.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
01.10.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Сараев Андрей Михайлович
Отец - Сараев Михаил Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Агрипина Варлаамовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Анна Анисимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Николай Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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