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Васильев Алексей Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильев Алексей Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
772-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.09.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.09.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Васильев Сергей Алексеевич
Отец - Васильев Алексей Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васильева Мария Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Прокопий Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Мария Александровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.02.1886 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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