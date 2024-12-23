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Кузина Агрипина Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кузина Агрипина Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
767-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.09.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.09.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Никонова Елизавета Федоровна
Отец - Никонов Феодор Яковлевич, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Никонова Марина Романовна (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузина Агрипина Матвеевна, крестьянская жена (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Лагунов Емельян Иванович, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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