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Панявина Пераскева Ильинична

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Панявина Пераскева Ильинична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
764-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.08.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
29.08.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Лотарева Анна Ивановна
Отец - Лотарев Иван Кондратьевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Лотарева Анна Никифоровна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Дяголев Филипп Константинович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Панявина Пераскева Ильинична, крестьянская жена (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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