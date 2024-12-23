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Ломвин Петр Маркович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ломвин Петр Маркович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
763-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.08.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
29.08.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Манина Анна Емельяновна
Отец - Манин Емельян Иродионович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Манина Матрена Михайловна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ломвин Петр Маркович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сироткина Прасковья Ивановна, крестьянская жена (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: повт 7.5.1966
Примечание / Дополнительно
повт 7.5.1966
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