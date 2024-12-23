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Вергизова Ольга Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Ольга Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
761-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.08.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.08.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Васякина Наталья Николаевна
Отец - Васякин Николай Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васякина Елена Никифоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Ольга Васильевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Филиппов Анисим Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.05.1896 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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