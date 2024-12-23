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Старухин Гордей Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Старухин Гордей Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
759-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.08.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
16.08.1911
Священнослужители
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Старухина Ирина Гордеевна
Отец - Старухин Гордей Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Старухина Ирина Григорьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: Крещена повивальной бабушкой. крестьянкой села Бобровки, Большаковой Агапией Николаевной
Примечание / Дополнительно
Крещена повивальной бабушкой. крестьянкой села Бобровки, Большаковой Агапией Николаевной
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