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Ерёмина Степанида Иудовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ерёмина Степанида Иудовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
758-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.08.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Сорокина Вера Стефановна
Отец - Сорокин Стефан Тарасович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сорокина Стефанида Гавриловна (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ерёмина Степанида Иудовна, крестьянская жена (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Тептярев Петр Григорьевич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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