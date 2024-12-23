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Сорокин Стефан Тарасович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сорокин Стефан Тарасович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
758-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.08.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.08.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Сорокина Вера Стефановна
Отец - Сорокин Стефан Тарасович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сорокина Стефанида Гавриловна (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ерёмина Степанида Иудовна, крестьянская жена (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Тептярев Петр Григорьевич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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