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Нагаев Максим Ефимович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Нагаев Максим Ефимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
757-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.08.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.08.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Нагаев Максим Ефимович
Отец - Нагаев Евфимий Иванович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Нагаева Агапия Васильевна (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ерёмин Симеон Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сорокина Елена Александровна, крестьянская жена (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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