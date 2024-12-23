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Рязаева Наталья Фокеевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Рязаева Наталья Фокеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
756-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.08.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
13.08.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Рязаева Наталья Фокеевна
Отец - Рязаев Фокей Прокопьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Рязаева Пераскева Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Мария Евфимовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Рязаев Стефан Гаврилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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