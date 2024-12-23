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Горлова Александра Якимовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горлова Александра Якимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
754-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.08.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.08.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Жданов Иоанн
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Исаев Павел Николаевич
Отец - Исаев Николай Стефанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Исаева Дарья Стефановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлова Александра Якимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Огурчиков Андриан Афанасьевич, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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