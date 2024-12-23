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Евфимов Павел Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Евфимов Павел Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
753-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
31.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Евфимов Павел Николаевич
Отец - Евфимов Николай Гордеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Евфимова Олимпиада Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузьмин Василий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинникова Мария Гордеевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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