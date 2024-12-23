Иванов Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Александр Георгиевич

Иванов Александр Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванов Александр Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
752-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
31.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Евфимова Анна Андреевна
Отец - Евфимов Андрей Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Евфимова Евдокия Николаевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Александр Георгиевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Резаева Евдокия Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: повтор. 5.5.1966
Примечание / Дополнительно
повтор. 5.5.1966
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.