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Брагина Варвара Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Брагина Варвара Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
746-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Палатов Борис Прокопьевич
Отец - Палатов Прокопий Григорьевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Палатова Антонина Александровна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Брагина Варвара Григорьевна, крестьянская жена (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кобзев Варлаам Поликарпович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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