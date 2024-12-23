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Зюзина Параскева Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Зюзина Параскева Григорьевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
745-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Зюзина Параскева Григорьевна
Отец - Зюзин Григорий Павлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Зюзина Анна Онуфриевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Карлов Семен Иванович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Мария Васильевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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