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Белгородова Феодосия Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Белгородова Феодосия Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
743-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
21.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Белгородова Мария Трофимовна
Отец - Белгородов Трофим Афанасьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Белгородова Феодосия Семеновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Белгородова Акилина Спиридоновна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Борисов Александр Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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