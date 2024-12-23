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Вергизова Матрона Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Матрона Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
742-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Вергизов Василий Петрович
Отец - Вергизов Петр Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Матрона Семеновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Михаил Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумова Наталия Семёновна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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