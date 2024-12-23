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Семёнова Анна Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Семёнова Анна Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
741-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Семёнов Иоанн Григорьевич
Отец - Семёнов Григорий Пантелеймонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Семёнова Анна Сергеевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Иоанн Арсеньевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Фролова Татьяна Сергеевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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