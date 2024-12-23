Вергизов Феодор Иванович
Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Вергизов Феодор Иванович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 738-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 05.07.1911
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 07.07.1911
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Чиндяев Михаил Иванович
Отец - Чиндяев Иоанн Максимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Чиндяева Татьяна Яковлевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Феодор Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Анастасия Максимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: нов. 24.4.1967
- Примечание / Дополнительно
- нов. 24.4.1967
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- Комментарий наборщика
- Серафима и Елена близнецы
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