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Вергизов Феодор Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Феодор Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
738-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Чиндяев Михаил Иванович
Отец - Чиндяев Иоанн Максимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Чиндяева Татьяна Яковлевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Феодор Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Анастасия Максимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: нов. 24.4.1967
Примечание / Дополнительно
нов. 24.4.1967
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Комментарий наборщика
Серафима и Елена близнецы

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