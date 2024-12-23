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Горбунова Олимпиада Иларионовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунова Олимпиада Иларионовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
736-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Сараева Серафима Яковлевна
Отец - Сараев Иаков Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Параскева Павловна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Георгиевский Александр Дмитриевич, учитель земской сельской школы (х. Ново-Алексеевский, Твардиловская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Олимпиада Иларионовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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