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Дяголев Михаил Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Дяголев Михаил Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
735-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.07.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Дяголева Елена Михайловна
Отец - Дяголев Михаил Алексеевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Дяголева Ольга Никифоровна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Василий Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Мария Васильевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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