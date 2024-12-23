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Кадышева Мария Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кадышева Мария Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
729-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.06.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
22.06.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Кадышева Мария Васильевна
Отец - Кадышев Василий Иванович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Кадышева Мария Павловна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Петр Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овтина Елизавета Филипповна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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