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Копцева Мария Евфимовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Копцева Мария Евфимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
728-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.06.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Тримихайловка (Сухоречка тож), Покровская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
22.06.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Горбунова Мария Георгиевна
Отец - Горбунов Георгий Ионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Васса Никитична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузуров Дмитрий Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Копцева Мария Евфимовна, крестьянская жена (с. Тримихайловка (Сухоречка тож), Покровская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: выдано свидетельство о рождении от 12.12.1924 за №3911 Горбунову Георгию на предмет представления в учебное заведение
Примечание / Дополнительно
выдано свидетельство о рождении от 12.12.1924 за №3911 Горбунову Георгию на предмет представления в учебное заведение
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