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Зюзин Тимофей Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Зюзин Тимофей Георгиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
727-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.06.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
12.06.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Зюзин Тимофей Георгиевич
Отец - Зюзин Георгий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Зюзина Агриппина Стефановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеева Анастасия Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Толстов Максим Леонтьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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