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Казаков Александр Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Казаков Александр Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
726-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.06.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.06.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Казаков Александр Петрович
Отец - Казаков Петр Спиридонович, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Казакова София Кирилловна (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Рахаева Антонина Антоновна, крестьянская девица (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Смирнов Илия Викторович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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