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Борисов Георгий Гаврилович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Борисов Георгий Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
725-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.06.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.06.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Вергизов Александр Афанасьевич
Отец - Вергизов Афанасий Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Анастасия Васильевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Борисов Георгий Гаврилович, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Анна Васильевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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