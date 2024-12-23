Васякина Евдокия Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасякина Евдокия Евграфовна

Васякина Евдокия Евграфовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васякина Евдокия Евграфовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
724-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.06.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
04.06.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Васякин Иоанн Феоктистович
Отец - Васякин Феоктист Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васякина Евдокия Евграфовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякин Илия Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Анастасия Николаевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.