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Полякова Анна Исаевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Полякова Анна Исаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
720-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.05.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.05.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Сараева Елена Павловна
Отец - Сараев Павел Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Анастасия Исаевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Полякова Анна Исаевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Салаев Емелиан иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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